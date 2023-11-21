СМИ: Ведущим премии «Золотой Граммофон» вместо Урганта станет Дмитрий Хрусталев

Отмечается, что мероприятия пройдет в конце ноября, многие подробности церемонии держатся в секрете. О том, что Хрусталев станет одним из ведущих премии, стало известно в ходе конференции в отеле Four Seasons.

Ранее сообщалось, что Народный артист России Филипп Киркоров также проведет церемонию вручения 28-й национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

