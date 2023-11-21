СМИ: Ведущим премии «Золотой Граммофон» вместо Урганта станет Дмитрий Хрусталев
Ведущим церемонии награждения ведущей российской музыкальной премии «Золотой граммофон» станет шоумен и актер Дмитрий Хрусталев. Он заменит покинувшего Россию ведущего Ивана Урганта — бессменного ведущего премии с 2008 года. Об этом сообщил портал Woman.ru.
Отмечается, что мероприятия пройдет в конце ноября, многие подробности церемонии держатся в секрете. О том, что Хрусталев станет одним из ведущих премии, стало известно в ходе конференции в отеле Four Seasons.
Ранее сообщалось, что Народный артист России Филипп Киркоров также проведет церемонию вручения 28-й национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru