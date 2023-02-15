«Это чей-то заказ»: Стоматолога возмутила критика российских препаратов для лечения зубов

При этом он уточнил, что это его личное мнение, однако считает неправильными подобные заявления, которые не были подкреплены научными исследованиями.

«Это всего лишь мое подозрение. Но в данном случае, если бы не упоминались марки, подлежащие критике, то можно было бы сомневаться в заказе. А если без каких-либо научных обоснований упоминаются конкуренты, то это некорректно», - добавил специалист.

Садовский также прокомментировал ценовую политику в стоматологических клиниках, отметив, что далеко не все клиники повышают цены, а те, кто это делает – с большой долей вероятности прибегают к этой мере из-за повышения стоимости аренды помещений.

«Большие государственные учреждения сохранили прейскуранты, некоторые частники в мегаполисах подняли. За счет панического подъема стоимости аренды помещений, которые в некоторых случаях устроили хозяева аренды помещений. Владельцы помещений, как правило, стоматологами не являются – они арендуют помещения. Да, некоторые пациенты стали экономить и сократили потребительский бюджет: отбеливание зубов "просело". Но что касается болезней, начиная с кариеса и заканчивая отсутствием зубов, то здесь провал незначительный, так что тут повышение цены можно объяснить в какой-то мере подъемом цен на материалы, аренды», - заключил он.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал в пресс-центре НСН, что рост онлайн-торговли в России сделает жизнь граждан удобнее и дешевле, благодаря чему у потребителей появится возможность совершать более выгодную покупку, сравнивая цены.

