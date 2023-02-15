«Это чей-то заказ»: Стоматолога возмутила критика российских препаратов для лечения зубов

Почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Викторович Садовский в эфире НСН рассказал о реальной ситуации на рынке обезболивающих препаратов.

В России много качественных обезболивающих препаратов, в том числе зарубежных, и уход с рынка Убистезина не повлияет на качество обслуживания пациентов, рассказал в беседе с НСН почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские стоматологи испытывают проблемы с закупкой некоторых зарубежных препаратов. В частности, у российских клиник появился дефицит обезболивающего препарата Убистезин, а российские дантисты считают отечественные аналоги хуже по эффективности, пишет РБК.

«Я много где прочел сегодня утром о том, что Убистезин как бы «ушел» или его нет, якобы отечественные производители производят некачественный продукт, но это же неправда. Это же конкретный чей-то заказ, я считаю. Потому что, во-первых, Убистезин не единственный импортный препарат артикаинного ряда. У нас есть различные аналоги, например, испанский ИНИБСА, у нас есть французский Септанест. И наши отечественные ничем не отличаются. Артикаиновая формула – одинаковая. Это химическое вещество, последнее поколение анестетиков артикаинового ряда с одинаковой эффективностью. И людям, которые не проводили научные исследования, заявлять просто так, огульно, с упоминанием марок, топча российскую промышленность, по меньшей мере неэтично», - сказал Садовский.
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При этом он уточнил, что это его личное мнение, однако считает неправильными подобные заявления, которые не были подкреплены научными исследованиями.

«Это всего лишь мое подозрение. Но в данном случае, если бы не упоминались марки, подлежащие критике, то можно было бы сомневаться в заказе. А если без каких-либо научных обоснований упоминаются конкуренты, то это некорректно», - добавил специалист.

Садовский также прокомментировал ценовую политику в стоматологических клиниках, отметив, что далеко не все клиники повышают цены, а те, кто это делает – с большой долей вероятности прибегают к этой мере из-за повышения стоимости аренды помещений.

«Большие государственные учреждения сохранили прейскуранты, некоторые частники в мегаполисах подняли. За счет панического подъема стоимости аренды помещений, которые в некоторых случаях устроили хозяева аренды помещений. Владельцы помещений, как правило, стоматологами не являются – они арендуют помещения. Да, некоторые пациенты стали экономить и сократили потребительский бюджет: отбеливание зубов "просело". Но что касается болезней, начиная с кариеса и заканчивая отсутствием зубов, то здесь провал незначительный, так что тут повышение цены можно объяснить в какой-то мере подъемом цен на материалы, аренды», - заключил он.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал в пресс-центре НСН, что рост онлайн-торговли в России сделает жизнь граждан удобнее и дешевле, благодаря чему у потребителей появится возможность совершать более выгодную покупку, сравнивая цены.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Лекарства
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