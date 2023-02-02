Собянин: В 2023 году в столице начнут работать три новые программы оказания стационарной медпомощи

Три новые программы оказания стационарной медицинской помощи заработают в Москве в 2023 году. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, развитие здравоохранения в Москве идет в ногу со временем. Так, первая из новых программ предусматривает развитие органосберегающих технологий и операций, в том числе лапароскопии.

«В Москве высокий процент таких операций и хорошее качество — они снижают риски и помогают послеоперационному восстановлению. Эта программа поможет достичь максимума в современных условиях», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Вторая программа — по наращиванию высокотехнологичной помощи по борьбе с заболеваниями, формирующими основную структуру инвалидности или ранней смертности — существенно повлияет на повышение качества жизни горожан. Столица планирует внедрить новую технологию операций при мерцательной аритмии, расширить возможности проведения операций при заболеваниях коленного, тазобедренного суставов, при катаракте.

Кроме того, в Москве начнет работу программа по открытию новых медучреждений и внедрению в них инноваций. Город формирует новый каркас оказания экстренной помощи из шести флагманских центров, работающих по новому стандарту. При этих учреждениях будут открыты гибридные операционных для проведения нескольких высокотехнологичных операций одновременно. Подобные методики начнут применять в нейрохирургии, травматологии, ортопедии, хирургии и других сферах.

«И, конечно, наша задача - обеспечить полноценное оказание медпомощи во всех клиниках города. Для этого закупаем современные лекарства и расходные материалы. В 2023 году все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи проиндексируют на 12%», — добавил мэр.

