В феврале в Госдуму внесут законопроект, наказывающий уголовно за нападение собак

По его словам, предлагается повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и россиян. Для чиновников штрафы предусмотрены до 200 тысяч рублей, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если жертвы есть, то наступит уголовная ответственность.

Также предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.

Напомним, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что единая база учета всех животных может решить проблему бездомных собак в России. Благодаря этому, как считает эксперт, станет очевидным общее количество животных.

