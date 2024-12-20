«Есть вопросы!»: VK Видео и Rutube назвали слабыми альтернативами YouTube

VK Видео и Rutube являются слабыми альтернативами YouTube, но они продолжают развиваться, заявил бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не использовать сеть для достижения целей своих правительств. Вчера, 19 декабря, РБК сообщил, что начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов. Источник на медиарынке отметил, что Youtube будут полностью блокировать с конца декабря. Массух подчеркнул, что в РФ продолжают работать над альтернативами видеохостингу.