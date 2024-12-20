«Есть вопросы!»: VK Видео и Rutube назвали слабыми альтернативами YouTube
Есть много технических вопросов с тем, чтобы платформы функционировали на должном уровне, отметил в эфире НСН Илья Массух.
VK Видео и Rutube являются слабыми альтернативами YouTube, но они продолжают развиваться, заявил бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не использовать сеть для достижения целей своих правительств. Вчера, 19 декабря, РБК сообщил, что начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов. Источник на медиарынке отметил, что Youtube будут полностью блокировать с конца декабря. Массух подчеркнул, что в РФ продолжают работать над альтернативами видеохостингу.
«Сейчас альтернативы YouTube подрастают, но они, конечно, еще слабенькие. Думаю, что все равно граждане и страна не останутся без видеоконтента. Так или иначе, будет создана площадка. Есть VK Видео, неплохая платформа, есть Rutube. Видео в стиле «очумелые ручки» переместятся больше в VK Видео и Rutube. Я бы даже сказал, что скорее в VK Видео, аудитория у него более пользовательская, чем даже у YouTube», - сказал Массух.
Он также отметил платформу «Кинопоиск», указав, что там нет пользовательского контента, но зато есть хороший видеоконтент. Кроме того, Массух рассказал о важности технических вопросов платформ и маркетинговых стратегий.
«Есть технические вопросы, чтобы все хорошо работало на разных платформах. И это требует серьезного технического увлечения. Второй момент – это взаимодействие с пользователями с точки зрения вознаграждений «миллионников» и так далее. Здесь еще необходимо сформировать маркетинговую стратегию, чтобы она была удобной. Судя по всему, она пока не привлекает сильно пользователей, а должна привлекать. Вот я бы сказал, что в этом и есть слабые стороны. Но когда YouTube будет недоступен или будет сложно доступен, то сформируют пользовательские сервисы, и народ пойдет», - указал собеседник агентства.
Экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФ подчеркнул, что у Роскомнадзора есть необходимые средства для того, чтобы заблокировать YouTube.
«У Роскомнадзора есть необходимые средства для того, чтобы замедлить YouTube до уровня невозможности использования. YouTube и Google действительно не исполняют решения российских судов, требования регуляторов, делают это иногда демонстративно. Это монопольное положение в какой-то момент на мировом рынке и на российском… Поэтому особо счастья от наличия YouTube Россия не испытывала. Просто до определенного времени не было альтернатив», - добавил Массух.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с НСН отметил, что российским блогерам и пользователям нужно как можно быстрее осваивать новые платформы взамен YouTube, передает «Радиоточка НСН».
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