Есть нюансы. Испытания «Спутника V» завершены, но только в России
Александр Гинцбург рассказал, что международные эксперты продолжат наблюдение за действием российской вакцины.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», поможет ли окончательное завершение всех испытаний «Спутника V» вывести вакцину на международную арену.
Ранее в четверг Минздраве заявили об успешном завершении третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V» с участием пациентов старше 60 лет.
«Не будет больше испытаний. Внутри России – да, это последние. Там есть международные еще правила, Российский фонд прямых инвестиций с Минздравом ведут переговоры, чтобы какую-то часть людей продолжить наблюдать и удовлетворить интерес международных проверяющих структур. Наблюдение еще продолжится. Не испытание, а наблюдение. Но я, ей-богу, не специалист по международному праву, особенно по европейскому. Там есть масса других нюансов, которые мы до конца не знаем, потому что у нас в стране нет специалистов по международной регуляторике и мы никогда никаких лекарственных препаратов отечественного производства не регистрировали за рубежом. Это первый опыт. Специалистов у нас ни в Минздраве, ни где-то еще нет по такой работе. Безусловно, это шаг в правильном направлении, но там еще может быть много других вопросов», - пояснил ученый.
Говоря о результатах исследования, директор института Гамалеи отметил сходство побочных эффектов для всех категорий вакцинированных.
«Все те же побочные реакции, что в инструкции перечислены, я больше не назову. Температура, покраснение, головная боль, всё прочее. Абсолютно равномерно всё распределено, ни по возрасту, ни по полу, ни по профессиональным когортам различий нет», - добавил биолог.
Аптеки не имеют права продавать незарегистрированные препараты, такие лекарства и вакцины могут быть использованы лишь в исключительных случаях, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
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