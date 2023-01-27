«Тревожные сигналы»: Минстрой призвали разобраться с ростом тарифов ЖКХ
Совокупный платеж граждан по коммунальным ресурсам должен был повыситься максимум на 9%, отметил в эфире НСН Павел Склянчук.
Минстрой должен разобраться с продолжающимся ростом тарифов ЖКХ, если выявят необоснованное повышение, то нужно будет произвести перерасчет и вернуть людям начисленные средства в качестве вычета в последующие периоды, заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в разговоре с НСН.
Накануне "МК" сообщил, что сразу после новогодних праздников россияне получили платежки ЖКХ с суммами, которые ввели их в состояние ступора. По словам жительницы Санкт-Петербурга, сумма в квитанции за отопление была почти в два раза больше, чем было до этого: в ноябре — 3000 рублей, сейчас — 5100 рублей. На этом фоне в Нижнем Новгороде уже стали призывать подписать петицию с требованием провести проверку обоснованности повышения платы на услуги ЖКХ. Письменное обращение одной из местных жительниц размещено на электронной платформе Change.org. Павел Склянчук отметил, что ФАС и Минстрой должны разобраться в вопросах повышения тарифов ЖКХ.
«Сообщения о превышении максимально допустимого роста тарифов ЖКХ являются вопросом для рассмотрения Минстроем как минимум. Волна, которая поднялась в конце января – это как раз отложенный эффект от повышения тарифов в декабре. Это тревожные сигналы, их нельзя ни в коем случае игнорировать. Нужно посмотреть и сопоставить, на сколько допускалось повышение тарифов по решениям региональных тарифных органов и на сколько по факту выросло. Должен увеличиваться совокупный платеж граждан по коммунальным ресурсам на 9% максимум. Здесь уже нужно вмешиваться ФАС и Минстрою для того, чтобы произвести перерасчет и вернуть людям начисленные средства в качестве вычета в последующие периоды. Второе решение связано с тем, что нужно увеличивать объемы и основания для предоставления мер соцподдержки», - сказал Склянчук.
Он рассказал, что стоимость ЖКХ устанавливается двумя методами – нормативным и фактическим. По словам Склянчука, важной составляющей также является стоимость одной единицы коммунальной услуги. Эксперт объяснил, что если посчитать экономически обоснованный тариф, то его реальная стоимость может быть гораздо выше чем сегодняшние показатели.
«Есть два метода по установлению стоимости ЖКХ. Один нормативный, а другой фактический. Нормативный вычисляется исходя из ежемесячного потребления и, соответственно, формируется некая усредненная цена. Фактическое потребление фиксируется по показаниям приборов учета. Второй метод, когда есть счетчики, является максимально прозрачным. По нормативам больше вопросов. Также важная составляющая – это стоимость одной единицы коммунальной услуги. Здесь достаточно сложная история. Если попытаться представить, что мы посчитаем экономически обоснованный тариф, то у нас может получиться, что его реальная стоимость может быть гораздо выше, чем то, что мы имеем сегодня. То есть, тарифы искусственно сдерживаются государством, но все равно они являются серьезной нагрузкой на граждан», - резюмировал Склянчук.
С 1 декабря в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом, предусмотренный постановлением правительства, составляет 9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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