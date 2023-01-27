«Тревожные сигналы»: Минстрой призвали разобраться с ростом тарифов ЖКХ

Накануне "МК" сообщил, что сразу после новогодних праздников россияне получили платежки ЖКХ с суммами, которые ввели их в состояние ступора. По словам жительницы Санкт-Петербурга, сумма в квитанции за отопление была почти в два раза больше, чем было до этого: в ноябре — 3000 рублей, сейчас — 5100 рублей. На этом фоне в Нижнем Новгороде уже стали призывать подписать петицию с требованием провести проверку обоснованности повышения платы на услуги ЖКХ. Письменное обращение одной из местных жительниц размещено на электронной платформе Change.org. Павел Склянчук отметил, что ФАС и Минстрой должны разобраться в вопросах повышения тарифов ЖКХ.

«Сообщения о превышении максимально допустимого роста тарифов ЖКХ являются вопросом для рассмотрения Минстроем как минимум. Волна, которая поднялась в конце января – это как раз отложенный эффект от повышения тарифов в декабре. Это тревожные сигналы, их нельзя ни в коем случае игнорировать. Нужно посмотреть и сопоставить, на сколько допускалось повышение тарифов по решениям региональных тарифных органов и на сколько по факту выросло. Должен увеличиваться совокупный платеж граждан по коммунальным ресурсам на 9% максимум. Здесь уже нужно вмешиваться ФАС и Минстрою для того, чтобы произвести перерасчет и вернуть людям начисленные средства в качестве вычета в последующие периоды. Второе решение связано с тем, что нужно увеличивать объемы и основания для предоставления мер соцподдержки», - сказал Склянчук.

Он рассказал, что стоимость ЖКХ устанавливается двумя методами – нормативным и фактическим. По словам Склянчука, важной составляющей также является стоимость одной единицы коммунальной услуги. Эксперт объяснил, что если посчитать экономически обоснованный тариф, то его реальная стоимость может быть гораздо выше чем сегодняшние показатели.