СМИ: В России предложили включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ
Минстрой предложил обязать ресурсоснабжающие организации устанавливать умные счетчики, когда предприятия выступают исполнителем услуги, а все расходы включать в тарифы на ЖКУ. Об этом пишут Известия со ссылкой на доклад министерства в правительство.
В ведомстве отметили, что для перехода к применению искусственного интеллекта в сфере ЖКХ следует внедрить умные счетчики в домах, квартирах и нежилых зданиях. Для реализации инициативы Минстроя необходимо закрепить учет расходов на приобретение, установку, обслуживание и замену приборов учета в качестве основания для «превышения предельных индексов изменения размера ... платы за коммунальные услуги».
Как сообщили в министерстве, ведомство прорабатывает возможность «перспективного использования» умных счетчиков. Ведомство сформировало ряд возможных инициатив, которые будут детально изучать, учитывая мнения заинтересованных организаций, а также делового и профессионального сообщества.
Эксперты допускают, что благодаря новым счетчикам россияне смогут экономить на холодной и горячей воде не менее 10%, пишет «Свободная пресса».
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