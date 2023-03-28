СМИ: В России предложили включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ

В ведомстве отметили, что для перехода к применению искусственного интеллекта в сфере ЖКХ следует внедрить умные счетчики в домах, квартирах и нежилых зданиях. Для реализации инициативы Минстроя необходимо закрепить учет расходов на приобретение, установку, обслуживание и замену приборов учета в качестве основания для «превышения предельных индексов изменения размера ... платы за коммунальные услуги».

Как сообщили в министерстве, ведомство прорабатывает возможность «перспективного использования» умных счетчиков. Ведомство сформировало ряд возможных инициатив, которые будут детально изучать, учитывая мнения заинтересованных организаций, а также делового и профессионального сообщества.

Эксперты допускают, что благодаря новым счетчикам россияне смогут экономить на холодной и горячей воде не менее 10%, пишет «Свободная пресса».

