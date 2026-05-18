Крупные техногиганты Google, Amazon и Microsoft перенесли свои мощности на Ближний Восток из-за дешевого электричества и привлечения арабских инвесторов, а теперь все их данные могут пропасть из-за Ирана, который угрожает подводным кабелям, рассказал аналитик «Финам» Леонид Делицын в разговоре с НСН.

Иран поставил ультиматум IT-компаниям. Если Google, Microsoft и Amazon не заплатят стране за использование подводных кабелей в Ормузском проливе, которые соединяют трафик Европы, Азии и стран Персидского залива, то иранцы их перережут. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари. Делицын объяснил, кто пострадает в таком случае.