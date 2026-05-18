Бухгалтерия под угрозой: Иран готовится «обнулить» Google и Microsoft
Иран контролирует магистральные кабели для связи Европы с Азией и Ближним Востоком, а их уничтожение приведет к коллапсу крупнейших IT-компаний, заявил НСН Леонид Делицын.
Крупные техногиганты Google, Amazon и Microsoft перенесли свои мощности на Ближний Восток из-за дешевого электричества и привлечения арабских инвесторов, а теперь все их данные могут пропасть из-за Ирана, который угрожает подводным кабелям, рассказал аналитик «Финам» Леонид Делицын в разговоре с НСН.
Иран поставил ультиматум IT-компаниям. Если Google, Microsoft и Amazon не заплатят стране за использование подводных кабелей в Ормузском проливе, которые соединяют трафик Европы, Азии и стран Персидского залива, то иранцы их перережут. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари. Делицын объяснил, кто пострадает в таком случае.
«Мы сейчас находимся в периоде подъема технологической волны искусственного интеллекта. А он, как правило, трудится не на наших домашних компьютерах, а на больших графических кластерах в дата-центрах. Поскольку возрастает поток заданий от пользователей, зачастую содержащих мультимедийные данные, фотографии, видео, то требуется очень большая пропускная способность. Google, Microsoft и Amazon построили крупные дата-центры в странах Персидского залива, поскольку эти государства могли вложить большие деньги в развитие ИИ. Кабели в Ормузском проливе как раз соединяют дата-центры этих корпораций. Они нуждаются в дешевом электричестве, но их работу могут просто обнулить. От этого пострадают компании всего мира и простые пользователи, так как Google хранит и фотографии пользователей в своем облаке, и финансовые данные множества компаний. Все, что связано с отделом кадров, бухгалтерией, производственными процессами, окажется под угрозой», — указал он.
В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с НСН усомнился, что что-то угрожает России.
«Между континентами проложены магистрали, которые проходят по дну морей, океанов, проливов, и связывают Запад с Востоком, Европу с Азией, с Ближним Востоком. Это можно сравнить с тем, как из-за проблем с Ормузским проливом остановлено судоходство нефти. По его дну также идут данные, и это примерно то же самое. Возможность вывести из строя подобные магистрали приведет к распределению трафика по альтернативным маршрутам. Починка подобных кабелей также будет слишком сложна, пока в Ормузском проливе не ходят корабли. Это не дырку зашить на трикотажном изделии. А на России это не скажется, так как мы уже себя достаточно изолировали от всего, что есть в мире», — отметил он.
Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в эфире НСН назвал Иран «четвертой сверхдержавой».
