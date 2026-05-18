Хоркина заявила, что флаг и гимн придадут уверенности российским гимнастам

Возможность выступать на международных турнирах с российскими флагом и гимном придадут уверенности отечественным гимнастам. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Дегтярев: Россия будет возвращать своих спортсменов на международные старты

Также она подчеркнула, что выступление с национальными гимном и флагом – это беспрецедентное ощущение гордости.

«Во-первых, это прекрасно. Во-вторых, есть стремление пройти отбор на чемпионат Европы, затем – на чемпионат мира и на Олимпийские игры», - сказала Хоркина.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила атлетам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Гимн РоссииФлаг РоссииХудожественная ГимнастикаСпортивная ГимнастикаСветлана Хоркина

Горячие новости

Все новости

партнеры