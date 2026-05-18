Хоркина заявила, что флаг и гимн придадут уверенности российским гимнастам
Возможность выступать на международных турнирах с российскими флагом и гимном придадут уверенности отечественным гимнастам. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Также она подчеркнула, что выступление с национальными гимном и флагом – это беспрецедентное ощущение гордости.
«Во-первых, это прекрасно. Во-вторых, есть стремление пройти отбор на чемпионат Европы, затем – на чемпионат мира и на Олимпийские игры», - сказала Хоркина.
Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила атлетам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Хоркина заявила, что флаг и гимн придадут уверенности российским гимнастам
- «Мы в отчаянии!»: Блогеры рассказали, что ждут от VK Видео
- ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и места дислокации ВСУ
- Фильм «Пока небо смотрит» обнажил закулисье танцевальной индустрии
- Бессараб призвала переживать не о пенсионном возрасте, а о роботизации
- Рынок суррогатного материнства в России упал на 60%
- Дегтярев: Россия будет возвращать своих спортсменов на международные старты
- Борис Титов: Безвизовый режим увеличил туристический обмен между РФ и КНР
- Президент Киргизии подписал закон о ратификации изменений в договор с Россией
- Песков: ВС РФ атакуют на Украине только военные и околовоенные цели