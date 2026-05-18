ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и места дислокации ВСУ
Вооружённые силы РФ ночью 18 мая нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что также были поражены военные аэродромы и объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются украинской армией.
Как пишет RT, кроме того, было нанесено поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 157 районах.
В министерстве добавили, что применялись высокоточное оружие наземного, морского базирования, артиллерия, ударные БПЛА.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 18 мая дежурные средства ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов над территорией России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
