ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и места дислокации ВСУ

Вооружённые силы РФ ночью 18 мая нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что также были поражены военные аэродромы и объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются украинской армией.

Как пишет RT, кроме того, было нанесено поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 157 районах.

В министерстве добавили, что применялись высокоточное оружие наземного, морского базирования, артиллерия, ударные БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 18 мая дежурные средства ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов над территорией России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
