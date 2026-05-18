ОТ ГАЙ ГЕРМАНИКИ ДО «ТАНЦЕВ» НА ТНТ

Фильм в жанре мокьюментари показывает закулисье танцевальной индустрии. В центре сюжета танцоры Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина, которые занимаются свободным творчеством. Герои мечтают получить признание, но при этом хотят остаться верными себе. Однажды им выпадает такой шанс - Валерия Гай Германика предлагает танцорам принять участие в ее документальном проекте, также появляется возможность стать частью телевизионного шоу.

Наряду с Гай Германикой самих себя в картине сыграли Чингиз Гараев и Лев Зулькарнаев. Без шутки о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» это появление в кадре не обошлось. Нашлось место в картине и для камео Сосо Павлиашвили. Помимо звездных лиц в фильме снимались Дарья Екамасова, знакомая зрителю по таким картинам, как «Анора» и «Космос засыпает». Федор Лавров и Александра Киселева не просто появились в кино, но и выступили продюсерами проекта.

Однако все главные роли в фильме сыграли танцоры, а не актеры. Как рассказала НСН креативный продюсер проекта Александра Киселева, творческой команде было важно работать с профессионалами своего дела, но это создавало определенные сложности.

«Танцоры все-таки не актеры. Было важно сделать так, чтобы они могли справиться со своей актерской задачей. Наши главные герои, Алиса Белопросова и Арсений Белов – люди, которые сумели, а это редкость. У нас был большой кастинг, что не похоже на фильмы Романа Михайлова. Он обычно сам быстро находит своих героев в интернете или в пространстве, в котором обитает. В этом случае героя нашли достаточно быстро, а с героиней долго думали. При этом Алиса всегда была в нашем поле, но на утверждение возникла в самый последний момент. Мы поняли, что это она, потому что Алиса очень круто себя проявила на кастинге. Помню, что у нее получилось заплакать очень быстро. У нее 100% есть большой актерский потенциал», - заметила собеседница НСН.