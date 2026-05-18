Фильм «Пока небо смотрит» обнажил закулисье танцевальной индустрии
Новый фильм Романа Михайлова, который познакомит зрителя с обратной стороной танцевального андеграунда, удивит яркими камео.
В российский прокат выходит фильм Романа Михайлова «Пока небо смотрит» с Валерией Гай Германикой, Сосо Павлиашвили и звездами шоу «Танцы» на ТНТ. В проекте режиссер вновь погружается в субкультуру, но на этот раз знакомит зрителя не с миром покера или пятидесятническими общинами в Индии, а с изнанкой танцевальной индустрии.
В апреле картину представили в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля в программе «Специальные показы», а в конце мая она доберется и до больших экранов. Специальный корреспондент НСН побывал на одном из спецпоказов, чтобы узнать, чего ждать от честного кино про танцевальный андеграунд.
ОТ ГАЙ ГЕРМАНИКИ ДО «ТАНЦЕВ» НА ТНТ
Фильм в жанре мокьюментари показывает закулисье танцевальной индустрии. В центре сюжета танцоры Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина, которые занимаются свободным творчеством. Герои мечтают получить признание, но при этом хотят остаться верными себе. Однажды им выпадает такой шанс - Валерия Гай Германика предлагает танцорам принять участие в ее документальном проекте, также появляется возможность стать частью телевизионного шоу.
Наряду с Гай Германикой самих себя в картине сыграли Чингиз Гараев и Лев Зулькарнаев. Без шутки о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» это появление в кадре не обошлось. Нашлось место в картине и для камео Сосо Павлиашвили. Помимо звездных лиц в фильме снимались Дарья Екамасова, знакомая зрителю по таким картинам, как «Анора» и «Космос засыпает». Федор Лавров и Александра Киселева не просто появились в кино, но и выступили продюсерами проекта.
Однако все главные роли в фильме сыграли танцоры, а не актеры. Как рассказала НСН креативный продюсер проекта Александра Киселева, творческой команде было важно работать с профессионалами своего дела, но это создавало определенные сложности.
«Танцоры все-таки не актеры. Было важно сделать так, чтобы они могли справиться со своей актерской задачей. Наши главные герои, Алиса Белопросова и Арсений Белов – люди, которые сумели, а это редкость. У нас был большой кастинг, что не похоже на фильмы Романа Михайлова. Он обычно сам быстро находит своих героев в интернете или в пространстве, в котором обитает. В этом случае героя нашли достаточно быстро, а с героиней долго думали. При этом Алиса всегда была в нашем поле, но на утверждение возникла в самый последний момент. Мы поняли, что это она, потому что Алиса очень круто себя проявила на кастинге. Помню, что у нее получилось заплакать очень быстро. У нее 100% есть большой актерский потенциал», - заметила собеседница НСН.
ПРОСТО НУЖНО ТАНЦЕВАТЬ
Наряду с главными действующими лицами в фильме можно будет увидеть и известных медийных танцоров, знакомых фанатам телешоу «Танцы» на ТНТ. В фильме появляются Владимир Варнава, Екатерина Решетникова, Юлиана Бухольц, Дмитрий Щебет, Софа Персиянинова, Олег Клевакин и не только. По словам Киселевой, это позволило максимально честно передать реальность российской танцевальной индустрии.
«Танцы, конечно, основная тема этого фильма. Эта картина для всех любителей танцев и танцевальных шоу, там есть все звездные лица нашей танцевальной индустрии. Но также это кино о людях, их честных переживаниях. Поэтому этот фильм будет интересен тем, кто просто жаждет жить, что-то придумывать. Это жанр мокьюментери. Там все основано на части каких-то реальных событий и докручено художественным языком. Все, что там происходит – реальность, которую нам важно было ухватить», - поделилась актриса и креативный продюсер.
Фильм «Пока небо смотрит» стал первым продюсерским опытом и для актрисы Любови Аксеновой. На премьере она подчеркнула, что новый фильм о том, что «просто нужно танцевать».
«Наши главные герои – маги, которые завораживают своей свободой творчества. Это молодые люди, которые вдохновляют своей силой, сплоченностью. Именно поэтому этот фильм так важен и актуален сейчас. Откройтесь этому фильму, отпустите все свои ожидания, и я уверена, что он вас поменяет», - заверила она.
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ
Уже после кинопоказа к событию по видеосвязи подключился и сам режиссер Роман Миахайлов. Отвечая на вопросы зрителей, он подчеркнул, что его новый фильм совсем не так прост, как кажется на первый взгляд.
«Важно было снять не длинную запутанную историю, а подхватить ветер их существования. Мне кажется, это удалось, хотя этот фильм обманчиво прост. В нем заложено много тонких неочевидных посланий. Есть очевидное послание, которое я интерпретирую, как антикапиталистическое, но в этой теме очень много нюансов», - сказал он.
В начале развития сюжета герои задаются вопросом, возможен ли компромисс между андеграундом и коммерцией. Финал, кажется, остается открытым, однако сам режиссер категоричен.
«На мой взгляд примирить коммерцию и андеграунд нельзя, поскольку в этом случае необходимы какие-то компромиссы со стороны андеграунда. А тогда это будет уже не андеграунд», - заявил он.
Режиссер также отметил, что при создании своих фильмов он сознательно избегал обращения к господдержке.
«Мы сняли 10 фильмов, 9 полных метров и один сериал. На все эти 10 фильмов потратили меньше денег, чем выделяется на один полный метр. Снимать кино, когда есть большой бюджет, очень просто, потому что сама индустрия на это заточена. Когда денег нет вообще, то сделать 10 фильмов – андеграундный шаг, маленький подвальный подвиг. Мы это сделали, не связываясь с коммерцией. В итоге наш кинодвиж даже окупился. При этом сомневаюсь, что хоть что-то получилось бы, если бы мы шли коммерческим путем через коммерческих продюсеров и фонды», - поделился он.
После череды спецпоказов и Москве и других городах России фильм появится и в широком прокате. Посмотреть его в кинотеатрах зрители смогут с 21 мая, передает «Радиоточка НСН».
