«Частота этих программ упала после введения законодательных ограничений. В целом всегда было не так просто найти суррогатных матерей, сейчас это направление сильно просело. Мы наблюдаем существенный спад. Раньше еще было много иностранных граждан, сейчас иностранцам мы тоже не можем проводить эти программы. Что касается высокой стоимости услуг, это не может повлиять на демографию. Это совсем маленький процент, в целом вспомогательные репродуктивные технологии – это всего 3% от всех родов. Пока они не влияют на общую демографию, но скоро начнут. В структуре программ ВРТ суррогатное материнство еще меньшую долю занимает», - отметил он.

По его словам, в 2018 году Россия была лидером на рынке.

«В 2018 году мы были первыми по объемам рынка суррогатного материнства. В 2019 году было почти две тысячи с половиной циклов суррогатного материнства проведено, в 2020 году – 2200 циклов, 2021 – 2089 циклов, после принятия закона в 2022 года количество циклов упало до 1815, а в 2023 – до 1033. Падение почти на 60% по сравнению с 2019 годом. Юридических рисков не так много, это жестко регламентированная история, достаточно прозрачно все сейчас. Все условия и согласия прописываются. Многое зависит от учреждения, где суррогатная мать договор заключила, но практика уже давно отработана», - добавил собеседник НСН.

Запрет суррогатного материнства на коммерческой основе действительно мог бы снизить количество махинаций и манипуляций детьми, так как, к сожалению, биологические родители в этом процессе защищены меньше, чем суррогатная мать. Об этом в беседе с НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

