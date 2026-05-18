Рынок суррогатного материнства в России упал на 60%
Ринат Темирбулатов заявил НСН, что в целом всегда было не так просто найти суррогатных матерей, сейчас это направление сильно просело.
Рынок суррогатного материнства в России упал на 60% с 2019 года, на это влияют законодательные ограничения, но сегодня эта сфера полностью прозрачна, заявил НСН врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов.
Услуги суррогатных матерей в России после принятия нового закона в 2022 году подорожали примерно в три раза – до 5–12 миллионов рублей. Сам рынок, по словам экспертов, перешел в премиальный сегмент, передает «Москва 24». По новым правилам вынашивать ребёнка могут только россиянки от двадцати до тридцати пяти лет. При этом у суррогатной матери уже должен быть собственный ребёнок. Родители также должны быть гражданами РФ и состоять в официальном браке. Участвовать в программе могут и одинокие женщины. Темирбулатов уверен, что дело не в цене, а в ограничениях.
«Частота этих программ упала после введения законодательных ограничений. В целом всегда было не так просто найти суррогатных матерей, сейчас это направление сильно просело. Мы наблюдаем существенный спад. Раньше еще было много иностранных граждан, сейчас иностранцам мы тоже не можем проводить эти программы. Что касается высокой стоимости услуг, это не может повлиять на демографию. Это совсем маленький процент, в целом вспомогательные репродуктивные технологии – это всего 3% от всех родов. Пока они не влияют на общую демографию, но скоро начнут. В структуре программ ВРТ суррогатное материнство еще меньшую долю занимает», - отметил он.
По его словам, в 2018 году Россия была лидером на рынке.
«В 2018 году мы были первыми по объемам рынка суррогатного материнства. В 2019 году было почти две тысячи с половиной циклов суррогатного материнства проведено, в 2020 году – 2200 циклов, 2021 – 2089 циклов, после принятия закона в 2022 года количество циклов упало до 1815, а в 2023 – до 1033. Падение почти на 60% по сравнению с 2019 годом. Юридических рисков не так много, это жестко регламентированная история, достаточно прозрачно все сейчас. Все условия и согласия прописываются. Многое зависит от учреждения, где суррогатная мать договор заключила, но практика уже давно отработана», - добавил собеседник НСН.
Запрет суррогатного материнства на коммерческой основе действительно мог бы снизить количество махинаций и манипуляций детьми, так как, к сожалению, биологические родители в этом процессе защищены меньше, чем суррогатная мать. Об этом в беседе с НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
