Песков ответил на заявления о якобы планах РФ атаковать из Белоруссии

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы планах России атаковать Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии не заслуживают каких-либо комментариев. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что Белоруссия является союзником России, однако это - суверенное государство.

«Поэтому подобные заявления - не что иное как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о продолжении подготовки армии республики к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

