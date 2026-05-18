СМИ назвали имена потенциальных представителей ЕС на переговорщиках с Россией
Кандидатуры экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба или экс-премьера Италии Марио Драги рассматриваются в Евросоюзе в качестве потенциальных переговорщиков с Россией. Об этом пишет Politico.
Источники издания отметили, что у Меркель есть опыт переговоров как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом многие европейцы считают, что от её кандидатуры откажутся из-за неудачных попыток посредничества в прошлом.
Что касается Стубба, то ему понадобится широкая поддержка в Евросоюзе. При этом минусом для РФ может стать членство Финляндии в НАТО. А Драги пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Москве.
Ранее источники Politico указали, что глава евродипломатии Кая Каллас исключила свою кандидатуру на роль переговорщика для диалога с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
