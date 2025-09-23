В Госдуме призвали увольнять полицейских, не возбуждающих дела о домашнем насилии

По её словам, такие люди не соответствуют профессии полицейского, который в нашей стране «всегда воспринимались обществом как помогающие восстановить справедливость».

«В данном случае это дискредитирует в целом нашу полицию... Обязаны просто были возбудить дело — что, ждали, когда убьют?» — отметила депутат.

Останина добавила уголовное преследование за бездействие для таких полицейских будет излишним, так как «они никого не убили».

Ранее в отношении сотрудников полиции, которые не отреагировали должным образом на заявления матери 17-летней девушки, убитой её бывшим молодым человеком в Новосибирске, было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

