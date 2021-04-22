Оборотень в погонах: Глава отдела полиции Твери попался на помощи преступникам

Суд в Твери отправил под стражу начальника Московского отдела полиции областного центра Андрея Еременко по подозрению в превышении должностных полномочий и пособничеству совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Он помещён в следственный изолятор до 19 июня, передает ТАСС.

О задержании Еременко и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС стало известно накануне. Согласно материалам следствия, с августа прошлого года по февраль нынешнего они принимали незаконные решения в интересах третьих лиц преступного характера. Более подробная информация пока не разглашается.

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Незаконные действия сотрудников МВД были выявлены и пресечены службой собственной безопасности регионального управления полиции при эффективном содействии управления ФСБ по Тверской области.

Ранее в Следственном управлении Следственного комитета по Тверской области сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении начальника Московского ОП УМВД России по г. Твери Андрея Ерёменко и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери.

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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
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