Оборотень в погонах: Глава отдела полиции Твери попался на помощи преступникам

Суд в Твери отправил под стражу начальника Московского отдела полиции областного центра Андрея Еременко по подозрению в превышении должностных полномочий и пособничеству совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Он помещён в следственный изолятор до 19 июня, передает ТАСС.

О задержании Еременко и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС стало известно накануне. Согласно материалам следствия, с августа прошлого года по февраль нынешнего они принимали незаконные решения в интересах третьих лиц преступного характера. Более подробная информация пока не разглашается.