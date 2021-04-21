МВД запустило «Паутину» для розыска машин и обжалования штрафов
В России запустили новую систему «Паутина», которая поможет сотрудникам ГИБДД разыскивать автомобили и позволит автомобилистам обжаловать штрафы в электронном виде.
Отмечается, что проект будет запущен в большинстве регионов. Новая технология поможет в розыске угнанных автомобилей, а также автомобилей, которые покинули место ДТП.
Автомобилисты смогут обжаловать выставленные штрафы на портале Госулуг. Заявление сначала будет поступать в систему «Паутина», а затем будет направлено в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, сообщает «Коммерсант».
Ранее полиция могла сделать фото машин только в момент ДТП. Теперь стали доступны фото всех проездов автомобилей. Все это направлено на повышение безопасности на дорогах.
Ранее автоинструктор Дмитрий Болысов заявил, что количество автоинспекторов на улицах России нужно увеличить. По его словам, это будет уместно с учётом того, что ряд правонарушений предусматривает предупреждение, а не наказание.
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