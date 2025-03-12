«Есть другие проблемы»: Самозапрет на покупки на маркетплейсах сочли бесполезным
Жалоб от потребителей на бесконтрольные покупки не поступало, а закон и так позволяет «охладиться», так как товары всегда можно вернуть, заявил НСН Алексей Койтов.
Эксперимент по внедрению самозапрета на покупки на маркетплейсах не принесет пользы потребителям, вряд ли многие воспользуются такой опцией, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Министерство экономического развития России согласилось совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова. Койтов эту идею назвал бесполезной и призвал решать более насущные проблемы.
«Будет интересно, сколько людей воспользуются такой схемой. Я не вижу в этом никакой пользы, хотя и вреда тоже нет. Это касается непосильных финансовых трат, но мне кажется, что надо другими методами решать эти вопросы. В принципе сегодня надо решать проблемы, которые накопились на рынке маркетплейсов. Мы уже несколько месяцев обсуждаем законопроект о платформенной экономике. Участники рынка говорят, что этот законопроект ничего не поменяет, так как за последнее время «очень похудел». У нас много наиболее важных проблем, которые надо было решать еще вчера. Зачем нам думать про какие-то интересные эксперименты? Не очень понимаю, чем занимаются коллеги», - отметил он.
По его словам, жалоб от потребителей не поступало, а закон и так позволяет «охладиться», так как товары всегда можно вернуть.
«Мы даже не получали никаких жалоб от потребителей из-за безудержных покупок, никто помощи не ждет в этом вопросе. Кредиты – это все-таки другая история, там больше идет борьба с мошенниками. А в этом случае история индивидуальная. Да, некоторые потребители признаются, что они шопоголики. Но у нас есть минимум семь дней по закону, чтобы вернуть товары. У человека всегда есть возможность «охладиться», отказаться и вернуть товары», - заключил собеседник НСН.
С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Ранее стало известно, что уже около 2,7 млн человек установили самозапрет на кредиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФСИН заявил о некомплекте личного состава службы
- МИА «Россия сегодня» получило права на логотип «Эхо Москвы»
- Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и три БМП
- Четыре человека погибли после атаки ВСУ по заводу в курском селе Козыревка
- Песков призвал не спешить с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине
- Фетисов назвал Гретцки опередившим время хоккеистом
- В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 миллионов рублей
- Песков сообщил о запланированных в ближайшие дни контактах РФ и США
- ФСБ задержала гражданина РФ за переводы криптовалюты террористам на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru