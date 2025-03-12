«Есть другие проблемы»: Самозапрет на покупки на маркетплейсах сочли бесполезным

Эксперимент по внедрению самозапрета на покупки на маркетплейсах не принесет пользы потребителям, вряд ли многие воспользуются такой опцией, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Министерство экономического развития России согласилось совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова. Койтов эту идею назвал бесполезной и призвал решать более насущные проблемы.