По его словам, некоторые учителя вынуждены работать больше, чем на две ставки, а также брать классное руководство в двух классах.



«Чаще всего классный руководитель — обычный учитель, который берет эту нагрузку из-за того, что ему необходимо получать какую-то зарплату. А вот делать? Берут две ставки и классное руководство. Иногда и два классных руководства берут. У меня есть коллеги, которые работают больше, чем на две ставки — ведут в неделю около 40 уроков, а также являются классными руководителями двух классов. Чтобы получать какую-то зарплату, детей воспитывать, кредиты платить. В некоторых случаях доплата за классное руководство будет самой большой из всего предложенного», — добавил Казаков.

При этом исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что авторитет и достоинство учителям стоит возвращать за счет повышения им в первую очередь зарплат, а также юридически закрепить их неприкосновенность.

