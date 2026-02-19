Две ставки и классное руководство: Почему учителям задерживают выплаты
В некоторых регионах оклады учителей составляют меньше четырех тысяч рублей, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Некоторые учителя вынуждены работать больше, чем на две ставки, а также брать классное руководство в двух классах, чтобы хоть как-то кормить семью и платить кредиты, сказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Как минимум в 10 регионах России зафиксированы задержки выплат педагогам за классное руководство. Как заявили в отраслевом профсоюзе, речь идет о федеральной доплате классным руководителям в размере пяти тысяч или 10 тысяч рублей в месяц. Выплата зависит от количества жителей того, или иного населенного пункта. Казаков отметил, что эти выплаты очень важны для педагогов.
«Мы направили обращение в Генпрокуратуру по этому поводу. Такая проблема действительно есть. Суммы хоть и небольшие, но для учителей они существенны. Зарплаты учителей в регионах маленькие. Условные пять тысяч рублей для учителя в регионе — приличные деньги. По сравнению с депутатскими зарплатами — это, конечно, вообще ни о чем. В некоторых регионах оклады учителей составляют меньше четырех тысяч рублей. Например, в Мордовии, в некоторых республиках Северного Кавказа. В абсолютном большинстве регионов оклады меньше, чем МРОТ. Поэтому маленькая невыплата в 10 регионах — судьбы тысяч людей», — сказал собеседник НСН.
По его словам, некоторые учителя вынуждены работать больше, чем на две ставки, а также брать классное руководство в двух классах.
«Чаще всего классный руководитель — обычный учитель, который берет эту нагрузку из-за того, что ему необходимо получать какую-то зарплату. А вот делать? Берут две ставки и классное руководство. Иногда и два классных руководства берут. У меня есть коллеги, которые работают больше, чем на две ставки — ведут в неделю около 40 уроков, а также являются классными руководителями двух классов. Чтобы получать какую-то зарплату, детей воспитывать, кредиты платить. В некоторых случаях доплата за классное руководство будет самой большой из всего предложенного», — добавил Казаков.
При этом исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что авторитет и достоинство учителям стоит возвращать за счет повышения им в первую очередь зарплат, а также юридически закрепить их неприкосновенность.
