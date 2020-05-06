«Ещё не плато»: Инфекционист о смягчении карантина
О полном снятии режима самоизоляции пока говорить рано, и если ослаблять его, то с учётом местной специфики, заявила в эфире НСН доктор медицинских наук Галина Кожевникова.
Новые данные по статистике заболеваемости коронавирусом COOVID-19 в России за 5 мая побудили учёных из Сингапурского университета технологии и дизайна изменить прогноз относительного сроков окончания вспышки инфекции. Теперь финальную дату для России отодвинули на 24 августа.
Между тем, к утру 6 мая статистика существенно не изменилась. В последние четыре дня суточный показатель прироста новых случаев COVID-19 по России держится в диапазоне 10,1-10,6 тысячи, в Москве колеблется в пределах 5,7-5,9 тысячи. Но режим нерабочих дней подходит к концу, и если не на сегодняшнем совещании с президентом, то в ближайшие несколько дней должно быть принято решение о продлении или ослаблении режима самоизоляции.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что скептически относится к прогнозам Сингапурского университета и считает, что российским специалистам ситуация видится лучше.
«Что касается того, как у нас складываются события в последние пять дней - это ещё, конечно, не плато. К сожалению, новых случаев достаточно, и у нас больше госпитализируют, чем выписывают — это важный момент. Но роста, который был недели две назад, сейчас не отмечается.
По-видимому, будет какое-то смягчение ограничительных мероприятий. Но полностью снятия абсолютно точно не будет, потому что мы ещё не вышли на уровень снижения. Решения будут приниматься органами власти по анализу ситуации и вообще в стране, и в каждом отдельном регионе. И это очень важный момент, потому что в каждом городе свои особенности, темпы развития, принятые меры», - поделилась своим мнением Кожевникова.
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН также прогнозировал ослабление карантинных мер. По его мнению, самоизоляция эффективна для определённой категории людей — неработающих пенсионеров, и такая рекомендация, вероятно, сохранится при смягчении карантина.
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