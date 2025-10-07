В ответ на ограничения поездок российских дипломатов со стороны ЕС Россия может ввести 40-километровую зону для работников европейских дипмиссий. Об этом НСН заявил российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Евросоюз ограничит поездки российских дипломатов из-за якобы участившихся случаев шпионажа, сообщила газета Financial Times. По мнению европейских спецслужб, диверсионные операции — от поджогов до кибератак и вторжения БПЛА — часто возглавляют те, кто якобы числится работниками дипмиссий. В свою очередь российская сторона пообещала ответить на решение Брюсселя. Орджоникидзе отметил, что Россия в качестве ответной меры может ввести 40-километровую зону для европейских дипломатов.