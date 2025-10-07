Экс-замгенсека ООН: Россия вправе ввести зону в 40 км для дипломатов ЕС
Россия может ответить на новые санкции ЕС введением 40-километровой зоны для европейских дипломатов, сказал НСН Сергей Орджоникидзе.
В ответ на ограничения поездок российских дипломатов со стороны ЕС Россия может ввести 40-километровую зону для работников европейских дипмиссий. Об этом НСН заявил российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Евросоюз ограничит поездки российских дипломатов из-за якобы участившихся случаев шпионажа, сообщила газета Financial Times. По мнению европейских спецслужб, диверсионные операции — от поджогов до кибератак и вторжения БПЛА — часто возглавляют те, кто якобы числится работниками дипмиссий. В свою очередь российская сторона пообещала ответить на решение Брюсселя. Орджоникидзе отметил, что Россия в качестве ответной меры может ввести 40-километровую зону для европейских дипломатов.
«На ограничение передвижения аккредитованных российских дипломатов по Евросоюзу не распространяется статья 26 Венской конвенции о консульских сношениях 1961 года. Ответные меры могут включать введение 40-километровой зоны, за которую дипломаты не могут выехать, эта мера уже действует в России для сотрудников дипмиссии США. ООН в эти дела не вмешивается, там есть Комитет по сношениям со страной пребывания, куда, в частности, входят представители США, а также всегда входила Россия. Этот орган занимается решением подобных ситуаций, но вряд ли там принимаются какие-то решения. Я расцениваю это как попытку Брюсселя побольнее ущемить своего былого партнера», — сказал Орджоникидзе.
Ранее глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что санкционная политика Евросоюза исчерпала себя.
