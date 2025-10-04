Депутат Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone 17 Pro, хотя раньше критиковал владельцев техники американской Apple.
В беседе с «Газетой.Ru» депутат признался, что его любимый телефон Nokia Lumia 625 перестал работать, после чего он решил взять новую модель iPhone, чтобы «протестировать». Милонов планирует «сфотографировать замечательные интерьеры и фасады Мариинского и Екатерининского дворца».
В 2024 году Милонов заявлял, что iPhone 16 Pro Max за 400 тысяч рублей купят только «бахнутые». Также депутат называл «чилийскими лошарами» тех, кто покупает дорогие телефоны.
Накануне, 3 октября, в СМИ появилась фотография Милонова с новым iPhone 17 Pro. Фото публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
