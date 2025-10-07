Туск: Польша против выдачи ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»

По его словам, окончательное решение будет принимать суд, однако позиция польского правительства остаётся неизменной - обвинение Журавлёва и выдача его в руки другой страны «не в интересах Польши».

Также Туск подчеркнул, что Варшава и он лично всегда были против строительства газопровода.

«Проблемой является не то, что «Северный поток — 2» взорван, а то, что он был построен», - заключил политик.

Ранее суд в Польше на 40 суток продлил арест подозреваемого в подрыве Журавлёва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».