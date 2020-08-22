Еще одна европейская страна готовится принимать российских туристов
Польша готова открыть границы россиянам. Правительство страны обновило список государств, гражданам которых разрешается въезжать в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.
Кроме россиян въезд на территорию Польши открывается гражданам Сербии, Китая, Сингапура, Габона, Сан-Томе и Принсипи.
Напротив, Польша закрывает перед гражданами США, Бельгии, Испании, Французской Полинезии, Индии, Филиппин и других. В список «запрещенных» для въезда попали представители 63 государств.
Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько в эфире НСН рассказал, что стоимость туристических путевок после роста цен на керосин может вырасти.
«РСТ разделяет обеспокоенность Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, так как топливно-энергетический комплекс систематически повышает стоимость авиакеросина в высокий сезон, что сказывается на стоимости туров, в том числе уже проданных», - сказал он.
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