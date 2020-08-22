Еще одна европейская страна готовится принимать российских туристов

Польша готова открыть границы россиянам. Правительство страны обновило список государств, гражданам которых разрешается въезжать в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.

Кроме россиян въезд на территорию Польши открывается гражданам Сербии, Китая, Сингапура, Габона, Сан-Томе и Принсипи.