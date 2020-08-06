Черногория разрешила россиянам въезд с 7 августа без ограничений

Въезд российским туристам разрешен в Черногорию с 7 августа без ограничений, сообщает правительство страны в Twitter.

В страну, помимо россиян, с завтрашнего дня могут въезжать граждане Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины и Зимбабве.

Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

В Черногории на фоне распространения коронавирусной инфекции число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что в Черногории сейчас самый сезон для отдыха. Однако надо понимать, насколько безопасно для здоровья и выгодно для кошелька это направление. По его словам, перспективы для дальнейшего открытия границ разные.

Ранее Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмЧерногорияРоссия
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