Черногория разрешила россиянам въезд с 7 августа без ограничений
Въезд российским туристам разрешен в Черногорию с 7 августа без ограничений, сообщает правительство страны в Twitter.
В страну, помимо россиян, с завтрашнего дня могут въезжать граждане Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины и Зимбабве.
В Черногории на фоне распространения коронавирусной инфекции число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что в Черногории сейчас самый сезон для отдыха. Однако надо понимать, насколько безопасно для здоровья и выгодно для кошелька это направление. По его словам, перспективы для дальнейшего открытия границ разные.
Ранее Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы.
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