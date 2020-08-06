Черногория разрешила россиянам въезд с 7 августа без ограничений

В Черногории на фоне распространения коронавирусной инфекции число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что в Черногории сейчас самый сезон для отдыха. Однако надо понимать, насколько безопасно для здоровья и выгодно для кошелька это направление. По его словам, перспективы для дальнейшего открытия границ разные.

Ранее Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы.



