Эксперт: стоимость туристических путевок после роста цен на керосин может вырасти

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина. Так, в августе–сентябре он прибавил в цене от 18% до 62% по сравнению с июлем–августом. В этой связи авиаперевозчики просят проверить обоснование роста цен, потому что он отразится на стоимости авиабилетов.



«РСТ разделяет обеспокоенность Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, так как топливно-энергетический комплекс систематически повышает стоимость авиакеросина в высокий сезон, что сказывается на стоимости туров, в том числе уже проданных», - сказал он.



Шпилько посетовал, что в этом случае перед туроператорами может возникнуть дилемма – либо доплачивать разницу из своего кармана на фоне и так сложной ситуации на туристическом рынке, либо просить туристов доплатить за уже проданный тур.



Эксперт также отметил, что рост стоимости авиационного керосина может сказаться и на чартерных рейсах. Не говоря уже о том, что у крупнейших туроператоров есть свои авиакомпании. «В целом, это может стать существенной проблемой для турбизнеса, причем не в первый раз», - заключил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, что цены на отдых в Турции дороже российских направлений на 30%.

