Эксперт: стоимость туристических путевок после роста цен на керосин может вырасти

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН посетовал на действия представителей ТЭКа в высокий туристический сезон.

Стоимость туристических путевок после роста цен на керосин может вырасти, рассказал в эфире НСН президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Ростуризм пересчитал подключившихся к программе кешбэка туроператоров

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина. Так, в августе–сентябре он прибавил в цене от 18% до 62% по сравнению с июлем–августом. В этой связи авиаперевозчики просят проверить обоснование роста цен, потому что он отразится на стоимости авиабилетов.

«РСТ разделяет обеспокоенность Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, так как топливно-энергетический комплекс систематически повышает стоимость авиакеросина в высокий сезон, что сказывается на стоимости туров, в том числе уже проданных», - сказал он.

Шпилько посетовал, что в этом случае перед туроператорами может возникнуть дилемма – либо доплачивать разницу из своего кармана на фоне и так сложной ситуации на туристическом рынке, либо просить туристов доплатить за уже проданный тур.

Эксперт также отметил, что рост стоимости авиационного керосина может сказаться и на чартерных рейсах. Не говоря уже о том, что у крупнейших туроператоров есть свои авиакомпании. «В целом, это может стать существенной проблемой для турбизнеса, причем не в первый раз», - заключил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, что цены на отдых в Турции дороже российских направлений на 30%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Российская АвиацияТуризмРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры