Нежеланию россиян заниматься бизнесом нашли объяснение

«Если эти цифры сравнить с подобного рода опросами разных экономик, то увидим, что они не очень и отличаются. То есть, менталитет людей таков, что процент тех, кто готов брать на себя риски и ответственность, не очень высокий. Тем не менее, у нас [в России] желающих заниматься бизнесом гораздо меньше. Причина одна - это риски, которые сопровождают предпринимательскую деятельность. Не говорю о глобальных, а только о тех, которые формируют агрессивную среду для предпринимателя [внутри страны] – высокие налоги, административные издержки, неэффективно работающие механизмы поддержки. Последнее, во всех эффективных экономиках, во многом мотивируют, втягивая деловых людей [в бизнес]. Это и льготные кредиты, и льготные арендные площади, и помощь в сбыте продуктов, и госзаказы. Но у нас все эти инструменты, несмотря на многолетние разговоры, неэффективны», - считает Ермаков.

По его мнению, в этой сфере нужны «серьезные изменения и работающие инструменты».

«Важно создать такую систему, где бенефициарами поддержки являлись бы не банки, а малые предприятия. Когда нам удастся это сделать, тогда вся социология изменится и желающих будет в разы больше», - заключил собеседник НСН.

Опрос ВЦИОМ показал, что 44% опрошенных среди причин для отказа от открытия своего дела называют страх потерпеть неудачу, 41% сомневаются в своих знаниях и опыте. При этом, чаще всего задумываются об открытии бизнеса молодежь от 18 до 24 лет (42% респондентов) и от 25 до 34 лет (38%).

Ранее НСН сообщала, что на 50 миллиардов рублей вырастет к 2024 году налоговая нагрузка, если будет принята инициатива Минфина увеличить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП). Это приведет к массовому уходу бизнеса в тень, считают общественники из «Опоры России», направившие обращение в государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте. Виктор Ермаков в эфире НСН раскритиковал предложению Минфина.

