Советник бизнес-омбудсмена: Новый КоАП оптимизма предпринимателям не добавляет
Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко заявил НСН, что сейчас не время для ужесточения административной ответственности.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях несет реальную угрозу инвестиционному климату, а также содержит риски для развития малого и среднего бизнеса. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину. Источник отмечает, что Титов предложил главе кабмина провести совещание по данному вопросу на уровне правительства – на нём должны присутствовать представители предпринимательского сообщества. Одним из главных замечаний, представленных в письме Титова, стало «существенное увеличение размеров административных штрафов в проекте нового КоАП без какого-либо экономического обоснования, по отдельным административным правонарушениям повышение штрафов составляет десятки раз».
Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в беседе в НСН выразил надежду на то, что эта версия КоАП «не пройдёт».
«Новый КоАП оптимизма не добавляет. В прошлом году все говорили о смягчении ответственности, а мы по многим пунктам, наоборот, получаем её ужесточение, получаем упрощение привлечения к этой ответственности. Вводим новые квалифицирующие признаки, такие, как, например, "грубое нарушение", "отягчающее обстоятельство". При этом не понятно, кто и как будет их квалифицировать. Мы до конца не искоренили проблему злоупотреблений и коррупции при контроле и надзоре, мы не создали идеальное администрирование. И если в таком виде всё это пустить в действие, то понятно, какой будет эффект. Когда у вас штраф увеличивается в 30 раз, то у проверяющего в 30 раз увеличивается соблазн привлечь нарушителя к ответственности. А у нарушителя появляется соблазн любыми способами этой ответственности избежать: как договориться с проверяющим или закрыть свой бизнес и просто исчезнуть с легального рынка. Поэтому какой-то пользы от ужесточения этих мер ждать сложно», - отметил Свириденко.
Кроме того, собеседник НСН напомнил, что в новом КоАП предлагается увеличить штрафы для автомобилистов.
«Чем они больше, тем чаще закрашивают номера, тем меньше стараются использовать авто. То же самое будет и в бизнесе – и он, естественно, этому не порадуется. Я не знаю, снизится ли количество субъектов малого и среднего бизнеса, но то, что здесь будут изобретаться самые изощрённые схемы – как с одной стороны, так и с другой, сомнений нет», - заявил эксперт.
Резюмируя, советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей подчеркнул, что, по его мнению, тот КоАП, который есть в этой версии, нужно «приостанавливать» и обсуждать широким фронтом.
«С тем же Минюстом, который является достаточно прогрессивным ведомством. Но тут они немного переборщили, потому что сейчас не то время, чтобы ужесточать административную ответственность», - считает собеседник НСН.
Добавим, бизнес-омбудсмен Борис Титов утверждает, что «мнение бизнеса при подготовке законопроектов фактически не учитывалось». Он указал на недостатки нового КоАПа: например, увеличение в несколько раз административных штрафов без экономического основания и продление срока давности привлечения к ответственности. По его мнению, это несет угрозу инвестиционному климату и развитию малого и среднего бизнеса.
В свою очередь, заместитель министра юстиции РФ Денис Новак заявил, что новая редакция проекта Кодекса об административных нарушениях (КоАП) будет доработана с учетом замечаний и предложений, поступающих в Минюст России, в том числе от предпринимателей.
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