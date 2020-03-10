Советник бизнес-омбудсмена: Новый КоАП оптимизма предпринимателям не добавляет

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях несет реальную угрозу инвестиционному климату, а также содержит риски для развития малого и среднего бизнеса. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину. Источник отмечает, что Титов предложил главе кабмина провести совещание по данному вопросу на уровне правительства – на нём должны присутствовать представители предпринимательского сообщества. Одним из главных замечаний, представленных в письме Титова, стало «существенное увеличение размеров административных штрафов в проекте нового КоАП без какого-либо экономического обоснования, по отдельным административным правонарушениям повышение штрафов составляет десятки раз».

Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в беседе в НСН выразил надежду на то, что эта версия КоАП «не пройдёт».

«Новый КоАП оптимизма не добавляет. В прошлом году все говорили о смягчении ответственности, а мы по многим пунктам, наоборот, получаем её ужесточение, получаем упрощение привлечения к этой ответственности. Вводим новые квалифицирующие признаки, такие, как, например, "грубое нарушение", "отягчающее обстоятельство". При этом не понятно, кто и как будет их квалифицировать. Мы до конца не искоренили проблему злоупотреблений и коррупции при контроле и надзоре, мы не создали идеальное администрирование. И если в таком виде всё это пустить в действие, то понятно, какой будет эффект. Когда у вас штраф увеличивается в 30 раз, то у проверяющего в 30 раз увеличивается соблазн привлечь нарушителя к ответственности. А у нарушителя появляется соблазн любыми способами этой ответственности избежать: как договориться с проверяющим или закрыть свой бизнес и просто исчезнуть с легального рынка. Поэтому какой-то пользы от ужесточения этих мер ждать сложно», - отметил Свириденко.

Кроме того, собеседник НСН напомнил, что в новом КоАП предлагается увеличить штрафы для автомобилистов.

«Чем они больше, тем чаще закрашивают номера, тем меньше стараются использовать авто. То же самое будет и в бизнесе – и он, естественно, этому не порадуется. Я не знаю, снизится ли количество субъектов малого и среднего бизнеса, но то, что здесь будут изобретаться самые изощрённые схемы – как с одной стороны, так и с другой, сомнений нет», - заявил эксперт.