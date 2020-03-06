«Психология бухгалтера». Омбудсмен раскритиковал повышение страховых взносов для ИП

«Президент запретил увеличение налоговой нагрузки. Есть позиция руководства страны, все это знают. Вместе с тем определенные чиновники, "бухгалтеры", не вникая в суть экономики, хотят все решить простым арифметическим расчетом. Увидели, что по одной статье произошло выпадение доходов бюджета. Начинают смотреть, какой статьей можно компенсировать, закрыть. И так чисто арифметически генерируют такие идеи, которые противоречат здравому смыслу. Эта инициатива никакой пользы бюджету не принесет. А на социальной стабильности, рабочих местах и развитии экономики скажется негативно», - подчеркнул он.

Отметим, что по идее Минфина увеличение социальных взносов для ИП в течение ближайших четырех лет будет происходить постепенно на 10,6, 9,6, 6 и 6,2%.

