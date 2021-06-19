Эрдогана порадовало решение России возобновить авиасообщение с Турцией

«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран», - цитирует Эрдогана Газета.ru.

Напомним, 12 апреля по решению российского оперштаба приостановлено авиационное сообщение с Турцией. С 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране российские авиаперевозчики прекратили полеты в Турцию.

Накануне, 18 июня заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

