Эрдогана порадовало решение России возобновить авиасообщение с Турцией
Позитивным решением российских властей назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возобновление авиасообщения. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в Анталье, которое транслировалось в его аккаунте в Twitter.
«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран», - цитирует Эрдогана Газета.ru.
Напомним, 12 апреля по решению российского оперштаба приостановлено авиационное сообщение с Турцией. С 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране российские авиаперевозчики прекратили полеты в Турцию.
Накануне, 18 июня заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 906 / сут.
Умерли
129 тыс.+466 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 684 / сут.
- Эрдогана порадовало решение России возобновить авиасообщение с Турцией
- В Ялте введен запрет на морские купания после схода селевых потоков
- Матч России с Данией на Евро-2020 будут судить французы
- Москвичам объяснили, что антитела к COVID-19 не являются противопоказанием к прививке
- Из-за жары в Москве уровень опасности в воскресенье повышают до «оранжевого»
- Путин раскрыл имена лидеров первой пятерки федерального списка «Единой России» на выборах
- Путин предложил освободить семьи с детьми от подоходного налога при смене жилья
- Путин: Укрепление здравоохранения - важнейший приоритет
- Путин отметил работу «Единой России»
- Певицу МакSим ввели в искусственную кому при отрицательном тесте на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru