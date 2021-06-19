Эрдогана порадовало решение России возобновить авиасообщение с Турцией

Позитивным решением российских властей назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возобновление авиасообщения. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в Анталье, которое транслировалось в его аккаунте в Twitter.

Forbes: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля

«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран», - цитирует Эрдогана Газета.ru.

Напомним, 12 апреля по решению российского оперштаба приостановлено авиационное сообщение с Турцией. С 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране российские авиаперевозчики прекратили полеты в Турцию.

Накануне, 18 июня заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияТурцияАвиасообщениеЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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