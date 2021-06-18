Forbes: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля
Российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рассматривает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источники из профильного ведомства.
Отмечается, что такое решение может быть принято из-за перегруженности российских курортов. Собеседник объяснил, что на фоне увеличения числа заболевших представляется более безопасным возобновить перелеты в Турцию, но решение еще не принято. По его данным, возможно открытие семи рейсов в неделю.
Россия закрыла авиасообщение с Турцией 15 апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала, что российские туристы ждут возобновления чартерных рейсов в Египет и Турцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru