Forbes: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рассматривает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источники из профильного ведомства.

Отмечается, что такое решение может быть принято из-за перегруженности российских курортов. Собеседник объяснил, что на фоне увеличения числа заболевших представляется более безопасным возобновить перелеты в Турцию, но решение еще не принято. По его данным, возможно открытие семи рейсов в неделю.