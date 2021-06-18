Голикова сообщила о возобновлении авиасообщения с рядом стран
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщает РИА Новости, зампредседателя правительства отметила, что решение о целесообразности восстановления перелетов между странами было принято по заключению российских специалистов.
Ранее СМИ отмечали, что российский оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает возможность открытия авиасообщения с Турцией, приостановленного в связи со вспышкой инфекции, с 1 июля.
Кроме того, Голикова добавила, что с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией и Италией. Кроме того, будет восстановлено авиасообщение с Кипром и Северной Македонией.
Перелеты из РФ в некоторые страны мира были приостановлены весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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