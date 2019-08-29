Эксперт: Запрещать продажу спиртосодержащих лекарств онлайн еще рано

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что пока Минздрав РФ ни подготовит списки подобных лекарств, рассмотрение данных поправок преждевременно.

«Еще не понятно, что по законопроекту вообще будет продаваться. У нас, к сожалению, нет списка спиртосодержащих препаратов. Это задача Минздрава, а они этот список не сделали. В законопроекте не было деления на спиртосодержащие и не спиртосодержащие препараты. Этому законопроекту после первого чтения, по-моему, уже полтора года и дальше он не сдвинулся. Для начала надо понять, что такое спиртосодержащие препараты – это самый главный вопрос. В основе зеленки есть спирт. Насколько я понимаю, все эти меры направлены против пьянства и алкоголизма. Зеленку у нас ни кто не пьет. По крайней мере, я за свои 50 лет с лишним ни разу не видел застолья с зеленкой и йодом», - прокомментировал поправки Дмитриев.

Руководитель Ассоциации отмечает, что отсутствие разделения в спиртосодержащих лекарственных препаратах негативно повлияет на фармбизнес.

«Этот вопрос по спиртосодержащим препаратам давно обсуждается. Потому что помимо Минздрава есть регулирование со стороны Росалкоголя. Мы создаем проблемы для производителей определенных препаратов, вот таких, например, как зеленка, где спирта чуть-чуть. А если он попадает под это регулирование, то препарат становится либо не рентабельным, либо на него вырастает цена. Поэтому идея сама по себе не плохая, но что бы ее реализовать надо понять, какие именно препараты имеют ввиду наши депутаты из «Единой России». Сейчас легитимного списка нет», - рассказал Виктор Дмитриев.

В целом он считает, что разрешать продажу лекарств через интернет нельзя.

«Продажа лекарств через интернет на сегодняшний день принесет больше вреда, чем пользы. Я считаю, что пока мы не готовы, чтобы безболезненно для себя организовывать Интернет-торговлю. Я не сторонник того, чтобы все запрещать. Понятно, что интернет все равно придет. Но должно быть жестко урегулировано, пока я этой регуляторики не вижу и в том законопроекте, который я читал», - высказался собеседник НСН.

Законопроект по продаже безрецептурных препаратов через интернет был принят в первом чтении Госдумы РФ в декабре 2017 года. Сейчас фарморганизации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов, но забрать заказ можно только в ближайшей аптеке. Услуг по доставке на дом лекарственных препаратов нет.

Ранее НСН писала, что Роспотребнадзор и ФАС могут запретить продажу 900 наименований БАД с одноименными или схожими названиями до риска смешения их с лекарствами.

