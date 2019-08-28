ФАС и Роспотребнадзор могут запретить 900 наименований БАД
Роспотребнадзором проведена проверка 121 922 наименований биологически активных добавок, среди которых выявлено порядка 900 наименований БАД с одноименными или схожими названиями до риска смешения их с лекарствами, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.
Так среди 20 015 наименований БАД, которые зарегистрированы на территории России, Роспотребнадзор обнаружил 355 схожих наименований БАД с лекарственными препаратами. Из 101 907 наименований БАД, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе, выявлено 539 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов.
На данный момент Роспотребнадзор разрабатывает проект рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии об изъятии данных биологически активных добавок из оборота на территории стран ЕЭС и проект соответствующих изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» для введения запрета на регистрацию БАД с названиями, одноименными или схожими до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.
Ревизия была проведена в рамках исполнения дорожной карты «Развитие конкуренции в здравоохранении» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ранее в эфире НСН директор Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения РФ и руководитель проекта ОНФ «За Честные Закупки» прокомментировали заявление Минздрава об отсутствии дефицита инсулина.
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