Эпидемия коронавируса может вызвать вспышку кори
Пропуск плановых профилактических прививок у детей, рост бедности и снижение объемов социальной помощи в развивающихся странах из-за пандемии коронавируса провоцирует вспышки различных заболеваний, в том числе кори.
К такому заключению пришли ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Об этом сообщает РИА ФАН.
В первую очередь их беспокоят пропущенная вакцинация против кори. По словам руководителя группы SAGE, профессора института Кима Малхолланда, если прошлый год был одним из «тихих», то наступающий грозит вспышкой этого заболевания.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН заявил о сокращении плановой медпомощи из-за роста пациентов, больных COVID-19.
«Единственный вариант для наращивания коечного фонда – это перепрофилирование обычных больниц под пациентов с коронавирусом. Быстро построить новые больницы не получится. Поэтому это будет сокращение, безусловно, плановой помощи, но выбора нет», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 822 / сут.
Умерли
35 778+467 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+26 021 / сут.
- Правительство выделит дополнительные средства для выплаты медикам за борьбу с COVID-19
- США активизировали давление на участников проекта «Северный поток – 2»
- Эпидемия коронавируса может вызвать вспышку кори
- Россияне исключили Меладзе из пятерки звезд новогодних «огоньков»
- «Больше уважения». Пашинян лишил флага Шойгу и Лаврова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru