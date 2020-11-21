Эпидемия коронавируса может вызвать вспышку кори

К такому заключению пришли ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Об этом сообщает РИА ФАН.

В первую очередь их беспокоят пропущенная вакцинация против кори. По словам руководителя группы SAGE, профессора института Кима Малхолланда, если прошлый год был одним из «тихих», то наступающий грозит вспышкой этого заболевания.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН заявил о сокращении плановой медпомощи из-за роста пациентов, больных COVID-19.

«Единственный вариант для наращивания коечного фонда – это перепрофилирование обычных больниц под пациентов с коронавирусом. Быстро построить новые больницы не получится. Поэтому это будет сокращение, безусловно, плановой помощи, но выбора нет», - отметил он.

