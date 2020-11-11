В Госдуме предрекли сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19

«Единственный вариант для наращивания коечного фонда – это перепрофилирование обычных больниц под пациентов с коронавирусом. Быстро построить новые больницы не получится. Поэтому это будет сокращение, безусловно, плановой помощи, но выбора нет», - отметил он.

Кроме того, депутат признал, что парламентский контроль ситуации в регионах надо усилить.

«Потому что такое лавинообразное нарастание количества заболевших – это недостаточное тестирование больных с ОРВИ, это манипулирование информацией из регионов. Все понимают, что по показателям заболеваемости и смертности оценивается сегодня деятельность глав регионов. Это тоже неправильно, необходимо переходить на прямой федеральный контроль», - считает Куринный.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране заняты 82% из 260 тысяч коек для больных с коронавирусной инфекцией.

Всего в России выявлено 1,84 млн случаев заражения COVID-19, 1,37 млн человек вылечились, 31593 пациентов скончались.

