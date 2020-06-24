Плановая госпитализация возобновится в Петербурге с 25 июня

В Петербурге возобновят плановую госпитализацию горожан с 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление главного санитарного врача города Наталия Башкетова.



Уточняется, перепрофилированные для госпитализации зараженных коронавирусом стационаров пока не будут принимать плановых больных. По данным агентства, в городе сегодня 24 таких учреждения.

Кроме того, согласно постановлению, разрешается проведение плановой диспанцеризации и вакцинации населения.

За прошедшие сутки в России, по данным оперштаба, выявлено 7 425 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге - 220.

