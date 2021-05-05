Эпидемиологи усомнились в успешности трехкратной вакцинации от COVID-19

Российские эпидемиологи в эфире НСН выразили сомнения в популярности трехфазной вакцины от коронавируса у населения.

После вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются более чем у 90% привитых. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Он отметил, что на вакцинацию реагирует высокая доля населения.

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Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в интервью НСН задался вопрос, для чего коллеги из центра «Вектор» решили создать трехфазный препарат «ЭпиВакКорона»

«В России выработана полувековая практика применения двухфазных вакцин. Государственный прививочный календарь создан против 10 заболеваний, включая корь, краснуху, полимиелит и т.д. Все вакцины, которые применяются от этих болезней, также двухфазные. В международной известной практике аналогичный опыт. Конечно, новый принцип «ЭпиВакКороны» усложняет схему лечения и будет вызывать вопросы у людей. Остается один вопрос: каковы преимущества?» - заметил эксперт.

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Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал опасения в том, что трехкратная вакцина «ЭпиВакКорона», к клиническим испытаниям которой приступил «Вектор».

«Повышение кратности введения препарата теоретически может привести к повышению эффективности воздействия препарата. Можно говорить, фактически о накопительном эффекте. С другой стороны, чем больше курс приема вакцины, тем выше риск того, что полный курс вакцинации люди не пройдут», - заявил специалист.

Ранее Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал про интересный российский феномен: вакцина есть, а желающих вакцинироваться - нет.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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