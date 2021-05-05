Посол РФ в Венесуэле привился от коронавируса «ЭпиВакКороной»
5 мая 202101:01
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил о прививке вакциной "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам посла, он стал первым добровольцем, который провакцинировался российским препаратом.
По его мнению, прививка стала актом солидарности и взаимного доверия. Дипломат отметил, что для него это стало "большой честью". Он напомнил, что это вторая вакцина российского происхождения, которую получила Венесуэла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru