Посол РФ в Венесуэле привился от коронавируса «ЭпиВакКороной»

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил о прививке вакциной "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, он стал первым добровольцем, который провакцинировался российским препаратом.

По его мнению, прививка стала актом солидарности и взаимного доверия. Дипломат отметил, что для него это стало "большой честью". Он напомнил, что это вторая вакцина российского происхождения, которую получила Венесуэла.

