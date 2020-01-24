Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Франции

Во французском ведомстве заявили, что количество заболевших может увеличиться. Поскольку заболевшие люди контактировали с другими людьми до диагностирования заболевания.

Среди двух заболевших 48-летний мужчина, вернувшийся из Китая. О втором заразившемся человеке известно только то, что он находится на лечении в клинике Парижа.

Ранее сегодня Ростуризм призвал россиян отказаться от поездок в Китай. В свою очередь, "Аэрофлот" предложил пассажирам бесплатно сдать билеты или перенести вылет на более поздние числа.

