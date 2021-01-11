Попова рассказала о единственном россиянине с «британским» штаммом COVID-19
«Британский» штамм коронавируса выявлен в России только у одного человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, симптомов у заболевшего не было, «он уже не выделяет вирус» и «чувствует себя хорошо».
«Британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее ранее известного варианта вируса. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
По последним данным ВОЗ, «британский» тип COVID-19 обнаружен в 41 государстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru