Попова рассказала о единственном россиянине с «британским» штаммом COVID-19

«Британский» штамм коронавируса выявлен в России только у одного человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, симптомов у заболевшего не было, «он уже не выделяет вирус» и «чувствует себя хорошо».

«Британский» штамм коронавируса несет опасность для детей

«Британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее ранее известного варианта вируса. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По последним данным ВОЗ, «британский» тип COVID-19 обнаружен в 41 государстве.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры