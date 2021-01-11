Попова рассказала о единственном россиянине с «британским» штаммом COVID-19

«Британский» штамм коронавируса выявлен в России только у одного человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, симптомов у заболевшего не было, «он уже не выделяет вирус» и «чувствует себя хорошо».