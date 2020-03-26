Эпидемиолог рассказал, как в России справятся со взрывным распространением коронавируса

О подготовке в России к взрывному развитию ситуации с коронавирусом заявил бывший главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев. По его словам, российская ситуация с распространением коронавируса перешла с арифметического на геометрический прирост инфицированных. В эфире НСН он отметил, что предположение, прежде всего, основано на мерах предпринимаемых российскими медицинскими службами.

«Все это слышали – 50 тысяч коек подготовлено по стране, в Москве многие стационары перепрофилируются. То есть всегда лучше готовиться к худшему, чем пропустить начало взрывного характера эпидемии. Значит нужно подготовить койки, аппаратуру и врачей. Этого может не быть, а может быть, но лучше подготовиться заранее», - уточнил Малышев.

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в России всеми силами стараются избежать итальянского сценария распространения коронавируса.