Эпидемиолог рассказал, как в России справятся со взрывным распространением коронавируса
Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России в эфире НСН назвал главные ошибки итальянского сценария эпидемии COVID-19.
О подготовке в России к взрывному развитию ситуации с коронавирусом заявил бывший главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев. По его словам, российская ситуация с распространением коронавируса перешла с арифметического на геометрический прирост инфицированных. В эфире НСН он отметил, что предположение, прежде всего, основано на мерах предпринимаемых российскими медицинскими службами.
«Все это слышали – 50 тысяч коек подготовлено по стране, в Москве многие стационары перепрофилируются. То есть всегда лучше готовиться к худшему, чем пропустить начало взрывного характера эпидемии. Значит нужно подготовить койки, аппаратуру и врачей. Этого может не быть, а может быть, но лучше подготовиться заранее», - уточнил Малышев.
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в России всеми силами стараются избежать итальянского сценария распространения коронавируса.
«Мы видим несколько образцов распространения. Например, Италия, где за несколько дней поднялась заболеваемость. Они сделали очень большую ошибку – стали госпитализировать всех подряд, в то время, когда в госпитализации нуждаются всего 20%. А получилось, что вначале они все койки забили людьми в легкой форме. По приказу нашего департамента здравоохранения, лиц не пожилого возраста без тяжелых болезней с легкими формами протекания заболевания можно оставлять на лечение дома. А те 20%, в которые входят среднетяжелые и тяжелые случаи, будут лечить в стационарах. Все делается для того, чтобы не пошло по итальянскому сценарию, он очень тяжелый», - сказал собеседник НСН.
Он отметил, что приемлемыми примерами по распространению коронавируса являются ситуации в Корее, Германии и Китае.
Так по данным Всемирной организации здравоохранения в мире уже заразилось COVID-19 порядка 414 тыс человек, умерло 18 тыс. В России за минувшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом, на сегодня подтверждено в общей сложности 840 случаев заболевания. В Италии коронавирусом нового типа заболели свыше 74 тыс человек. Число подтвержденных случаев коронавируса, например, в Германии достигло 37 тыс, скончались в общей сложности 200 человек.
Ранее НСН сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить в России скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты плaнируется возвести в двa этaпa и зaвершить эту рaботу до 15 мaя.
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