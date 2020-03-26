Коронавирус. Главное к этому часу

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканале «Россия 1» главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев.

«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза. В связи с этим во всех регионах, по его словам, готовятся новые стационары и койки. Огромное количество людей будет заболевать. Поэтому речь идет о постановке диагнозов дистанционно с помощью IT-технологий», - считает Николай Малышев.

Московским пациентам с легким течением болезни коронавирусом или без симптомов разрешили лечиться на дому.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в стране превысило 600 человек, заболевшие выявлены в 55 субъектах РФ. Выздоровели 30 человек, умерли трое.

Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия, закрываются кинотеатры, торгово-развлекательные центры, клубы, дискотеки, фитнес-залы.

Вслед за школьниками на каникулы отправляют и студентов. Так министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину. Ранее, напомним, были отменены всей регулярные авиарейсы в 146 стран мира.

РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту.

Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал НСН, как не сойти с ума от паники, как пережить карантин, и почему важно ограничивать информационный поток.

«Главный рецепт в этой ситуации, как у Карлсона: спокойствие, главное – спокойствие. Первый шаг: ограничить суматошный интерес к ситуации с коронавирусом, доверять только проверенным источникам. Второй шаг: находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Третий шаг: физическая активность, если возможны, то прогулки. Если нет – дома заниматься, открыв форточку, плюс обливание, закаливание. Но все в разумных пределах», - рассказал в интервью НСН Евгений Головинов.

В регионах открываются горячие линии психологической помощи. Специалисты помогают справиться со стрессом и, самое главное, не «заразить» паникой родных и близких.

