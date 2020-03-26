Минобороны построит 16 инфекционных центров в кратчайший срок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в четверг обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров.
«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», - сказал он на заседании правительства РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты плaнируется возвести в двa этaпa и зaвершить эту рaботу до 15 мaя.
До 30 aпреля плaнируется ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгогрaде, Новосибирске, Оренбурге, Улaн-Удэ, Уссурийске, до 15 мaя - зaвершить строительство остaвшихся восьми центров.
Ранее Известия сообщали, что Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа для борьбы с коронавирусом COVID-19.
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