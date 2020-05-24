Эпидемиолог: Распространение COVID-19 прекратится при тотальной иммунизации населения

По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых, сказал он в интервью «Парламентской газете».

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН причислил к группе риска тех, кто контактирует с большим количеством людей. Это кассиры, таксисты, волонтёры, отметил он.

