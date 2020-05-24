Эпидемиолог: Распространение COVID-19 прекратится при тотальной иммунизации населения
Распространение коронавируса COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Об этом со ссылкой на расчёты Всемирной организации здравоохранения заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передаёт RT.
По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых, сказал он в интервью «Парламентской газете».
Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН причислил к группе риска тех, кто контактирует с большим количеством людей. Это кассиры, таксисты, волонтёры, отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru