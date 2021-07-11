Эпидемиолог раскрыл золотой стандарт вакцинации

Ученый считает, для победы над большинством инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, необходимо привить 94-96 процентов населения. На примере борьбы с корью он объяснил, как работает этот принцип.

«Для того, чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой. Те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью и тем лицам, которым жизненно противопоказана эта вакцинация», - пояснил Горелов.

Эпидемиолог также напомнил о необходимости привить 60-70 процентов граждан для формирования коллективного иммунитета. По его словам, такой показатель позволит «более-менее безболезненно» преодолеть сезоны подъема заболеваемости инфекциями.

Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН рассказал, в каких регионах России больше всего заражений.

«Три региона делают погоду по заболеваемости – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если мы в первой десятке таких регионов наведем порядок, то в принципе вся остальная ситуация будет носить спорадический характер. Вот Забайкалье объявило тотальные запреты… Зачем? Вы отработайте противоэпидемические мероприятия, а не называйте громкими словами, от которых народ расслабляется, а не мобилизуется» - отметил Онищенко.

