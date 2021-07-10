Власти Краснодарского края предупредили о штрафах для непривитых туристов
Туристам, приехавшим в Краснодарский край без сертификата о вакцинации от COVID-19 и не сделавшим прививку на месте в течение трех дней, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», — отмечается в сообщении.
Статья Административного кодекса о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения была введена в апреле прошло года на фоне введения COVID-ограничений и установления режима повышенной готовности в российских регионах. Штраф в 30 тысяч рублей — максимальная сумма взыскания для граждан по части 1 этой статьи. При этом размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч рублей, если был причинен вред здоровью или имуществу.
Ранее стало известно, что с 1 августа туристы смогут приехать на отдых в Краснодарский край, имея сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Однако непривитые граждан в течение трех дней должны будут пройти вакцинацию от коронавируса.
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