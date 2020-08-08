Эпидемиолог предупредил соблюдавших самоизоляцию россиянам об осеннем заражении COVID-19
Россиянам, соблюдавших карантин и самоизоляцию из-за пандемии коронавируса весной, грозит осеннее заражение. Причиной является отсутствие у них пассивной иммунизации. Такое заявление сделал директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян «Интерфаксу».
Также ученый назвал еще ряд факторов, которые будут способствовать распространению коронавируса в России в начале осени.
«Повышенная заболеваемость осенью неизбежна, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, мы никуда от этого не денемся. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — заявил Тотолян.
По мнению эпидемиолога, зараженных коронавирусом осенью будет не столько, сколько в апреле-июне, потому что часть населения уже получила коллективный иммунитет. Тотолян рекомендовал регулировать эпидемиологическую обстановку ограничениями. Он назвал два способа приобретения иммунитета от коронавируса – перенести болезнь или пройти вакцинацию.
Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.
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