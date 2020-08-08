Эпидемиолог предупредил соблюдавших самоизоляцию россиянам об осеннем заражении COVID-19

«Повышенная заболеваемость осенью неизбежна, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, мы никуда от этого не денемся. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — заявил Тотолян.

По мнению эпидемиолога, зараженных коронавирусом осенью будет не столько, сколько в апреле-июне, потому что часть населения уже получила коллективный иммунитет. Тотолян рекомендовал регулировать эпидемиологическую обстановку ограничениями. Он назвал два способа приобретения иммунитета от коронавируса – перенести болезнь или пройти вакцинацию.

Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.

