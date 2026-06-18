В Госдуме намерены разрешить россиянам ремонтировать дорожные ямы
Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, в случае принятия которого россиянам разрешат без угрозы штрафа самостоятельно заниматься ремонтом асфальта на местных дорогах и придомовых территориях, сообщают «Ведомости».
По словам парламентариев, граждане нередко вынуждены самостоятельно устранять ямы и дефекты дорог из-за длительного отсутствия ремонта со стороны местных властей или управляющих компаний.
Поправки предлагается внести в статью 12.33 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за повреждение дорог и других сооружений. В настоящее время штрафы составляют от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, до 25 тыс. рублей для должностных и до 300 тыс. рублей для юрлиц.
Отмечается, что действующее законодательство не позволяет четко отделить добросовестный ремонт от повреждающих дорожное полотно действий. В результате россияне и подрядчики могут быть оштрафованы даже за попытки восстановить проезд.
В качестве примера депутаты напомнили случай, когда в Астрахани предприниматель, которого жители наняли для ремонта внутридворовой дороги, был оштрафован на 25 тыс. руб. А в Пермском крае 70-летнего местного жителя оштрафовали на 5 тыс. руб. за укрепление размытого участка дороги.
Самовольный ремонт дорог категорически недопустим, за него нужно наказывать, граждане могут только самостоятельно отслеживать разрушение дорожного полотна и сообщать об этом в соответствующие службы. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
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